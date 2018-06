Buenos Aires (AFP) Ein katholischer Priester in Argentinien muss wegen jahrelangen Missbrauchs von Kindern 25 Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht in Paraná bestätigte am Montag das Hafturteil gegen Justo José Ilarraz, der bis zum Ende des Berufungsverfahrens unter Hausarrest gestellt worden war.

