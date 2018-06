Frankfurt/Main (AFP) In der Debatte um eine Vertiefung der Eurozone haben mehr als 150 Wirtschaftsprofessoren vor zu weit gehenden Reformen gewarnt und Vorschläge aus Paris und Brüssel kritisiert. Die europäische Währungs- und Bankenunion dürfe nicht "noch weiter zu einer Haftungsunion" ausgebaut werden, heißt es in dem am Dienstag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" veröffentlichten Aufruf von 154 Wirtschaftsprofessoren.

