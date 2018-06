Saarbrücken (AFP) Jede dritte Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst bricht einem Zeitungsbericht zufolge den Dienst vorzeitig ab. Die Abbruchquote liege bei 32 Prozent, berichtete die "Saarbrücker Zeitung" am Dienstag unter Berufung auf von der Linksfraktion bei der Bundesregierung erfragte Zahlen. Im Westen ist die Quote demnach mit 35 Prozent deutlich höher als im Osten mit 26 Prozent.

