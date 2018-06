St. Goarshausen (AFP) Am bekannten Loreley-Felsen am Rhein ist ein 31-jähriger Mann vermutlich beim Fotografieren ausgerutscht und 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Rettungskräften gelang es am späten Montagabend erst nach zweieinhalb Stunden, den Mann an dem unwegsamen Hang zu bergen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, war aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

