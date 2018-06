Brüssel (AFP) Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat die EU-Vorschläge zur Finanzierung der Afrika-Politik im kommenden Jahrzehnt kritisiert. Die Pläne der EU-Kommission in diesem Bereich seien "völlig unzureichend", sagte Müller am Dienstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Damit werde die EU den Herausforderungen auf dem Kontinent nicht gerecht. Der Minister verlangte eine "Verdoppelung der Haushaltsmittel in Richtung Afrika".

