Kassel (AFP) Eine Regionalbahn ist am Dienstag bei Gießen in Hessen auf einen Lastwagen geprallt, der die Schienen blockierte. Insgesamt 13 Menschen wurden bei dem Unglück in Buseck verletzt, wie die zuständige Bundespolizei in Kassel mitteilte. Der Lokführer und die Zugbegleiterin erlitten demnach schwere Verletzungen, die übrigen elf Reisenden kamen mit leichten Blessuren davon. Der Fahrer des Lastwagens konnte diesen rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

