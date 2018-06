Frankfurt/Main (AFP) Wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung in Millionenhöhe mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main beim Landgericht Wiesbaden Anklage gegen sechs Männer erhoben. Den Beschuldigten werde vorgeworfen, von 2006 bis 2008 Leerverkaufsgeschäfte mit Dax-Aktien im Umfang von rund 15,8 Milliarden Euro getätigt haben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Damit sollen sie Bescheinigungen über Steuern erhalten haben, die aber tatsächlich gar nicht gezahlt worden waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.