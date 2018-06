Berlin (AFP) Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), hat den Politikstil von US-Präsident Donald Trump als ungeeignet für die Lösung internationaler Konflikte bezeichnet. Trumps Methode, den "größtmöglichen Druck aufzubauen", möge in der Geschäftswelt funktionieren, sagte Beyer am Dienstag dem ZDF-"Morgenmagazin". Doch in den Konflikten etwa mit dem Iran oder Nordkorea gehe es um "Krieg und Frieden".

