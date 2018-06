Frankfurt/Main (AFP) In einem Schwimmbad in Hofheim am Taunus ist ein vierjähriger Junge ums Leben gekommen. Er wurde am Sonntag leblos im Wasser gefunden, wie die Polizei Frankfurt am Main am Montagabend mitteilte. Er verstarb demnach trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.