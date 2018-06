Paris (AFP) Frankreich hat die Populisten und Rechtsextremen, die in Italien gemeinsam eine Regierung bilden wollen, zur Einhaltung europäischer Verpflichtungen ermahnt. Europa-Ministerin Nathalie Loiseau rief die möglichen Regierungspartner der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega am Dienstag in Paris auf, den Zusagen Roms innerhalb der Europäischen Union und der Eurozone gerecht zu werden.

