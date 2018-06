Rom (AFP) Die Entscheidung über die neue italienische Regierung lässt weiter auf sich warten. Nach Angaben aus dem Präsidentenpalast in Rom will Staatspräsident Sergio Mattarella am Dienstag noch nicht darüber entscheiden, ob er der Ernennung des Rechtswissenschaftlers Giuseppe Conte zum Ministerpräsidenten der geplanten Populisten-Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindlicher Lega zustimmt.

