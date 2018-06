Riad (AFP) Bei der Notlandung eines Passagierflugzeugs sind in Saudi-Arabien 53 Menschen verletzt worden. Nach Behördenangaben vom Dienstag musste der Airbus A330 der Fluggesellschaft Saudi Arabian Airlines wegen einer Panne der Fahrwerks-Hydraulik am Montagabend in der Hafenstadt Dschiddah notlanden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.