Sydney (AFP) Der wegen Vertuschung von Kindesmissbrauch verurteilte australische Erzbischof Philip Wilson verzichtet vorerst auf die Ausübung seines Amtes. Nach der Entscheidung eines Gerichts in Newcastle im australischen Bundesstaat New South Wales halte er es für angemessen, von seinen "Pflichten zurückzutreten", erklärte der 67-jährige Erzbischof von Adelaide am Mittwoch. Sollte es nötig sein, werde er auch "formellere Schritte" unternehmen und sein Amt ganz niederlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.