Berlin (AFP) Die AfD rechnet bei ihrer Demonstration am Sonntag in Berlin mit tausenden Teilnehmern und gewaltsamen Gegenprotesten. Das AfD-Bundesvorstandsmitglied Guido Reil sagte am Mittwoch in Berlin, erwartet würden mindestens 2500 Teilnehmer, 5000 Teilnehmer wären bereits "ein großer Erfolg". Für die Kundgebung angemeldet wurden 10.000 Teilnehmer.

