Frankfurt/Main (AFP) Im Skandal um die als "Sommermärchen" bezeichnete Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einem Medienbericht zufolge Anklage erhoben. Den beiden ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, werde schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Auch zwei weitere ehemalige DFB-Funktionäre seien wegen derselben Vorwürfe angeklagt.

