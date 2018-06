Hamburg (AFP) Die traditionellen Werte Ehrlichkeit, Respekt und Verlässlichkeit stehen bei den Erziehungszielen der Deutschen auch heutzutage noch vorn. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Ipsos-Studie gaben drei von vier Befragte an, dass für sie Ehrlichkeit ganz oben stehe. 62 Prozent finden das Prinzip Ehrlichkeit sehr wichtig, 61 Prozent Verlässlichkeit und 60 Prozent Hilfsbereitschaft.

