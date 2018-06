Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will den Großteil der nächsten Tranche von drei Milliarden Euro für Syrien-Flüchtlinge in der Türkei aus dem europäischen Haushalt finanzieren. Aus EU-Mitteln würden in diesem und im kommenden Jahr "bis zu zwei Milliarden Euro" beigesteuert, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Mittwoch in Brüssel. Nur rund eine Milliarde Euro müsste damit direkt aus den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten kommen.

