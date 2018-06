Sankt Augustin (AFP) Ein 13-Jähriger ist im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der Junge sei am Dienstagabend mit zwei anderen Jugendlichen über die Gleise gelaufen, um den Weg abzukürzen, teilte die Bundespolizei in Sankt Augustin am Mittwoch mit. Der Zugführer bemerkte die Kinder auf den Gleisen und leitete eine Vollbremsung ein.

