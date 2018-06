Erfurt (AFP) Für einen Konzern mit Sitz im Ausland können die Arbeitnehmervertreter in der Regel keinen Konzernbetriebsrat bilden. Anderes gilt nur, wenn der Konzern in Deutschland eine Art Unter-Spitze mit wesentlichen Entscheidungsbefugnissen über die deutschen Standorte hat, wie am Mittwoch das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt bekräftigte. (Az: 7 ABR 60/16)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.