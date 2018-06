Weil am Rhein (AFP) In einem Güterzug im baden-württembergischen Weil am Rhein sind neun Flüchtlinge aus Afrika entdeckt worden, darunter zwei hochschwangere Frauen. Sie seien in einem Container von Italien aus illegal eingereist, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Aufgegriffen wurden sie demnach am Dienstag.

