Osnabrück (AFP) Nach mehreren Tagen im Krankenhaus ist im niedersächsischen Osnabrück ein Säugling gestorben, der offenbar vom eigenen Vater schwer verletzt wurde. Der Leichnam des Babys solle am Mittwoch obduziert werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In dem Fall hatte es in der vergangenen Woche zunächst geheißen, das erst wenige Tage alte Kind sei von einem frei laufenden Hund lebensgefährlich verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.