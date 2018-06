Salzgitter (AFP) Unbekannte haben in Niedersachsen ein Versuchsfeld für Gentechnik zerstört. Betroffen sind rund tausend Quadratmeter einer Rübenpflanzung im Bereich Remlingen, wie die Polizei am Mittwoch in Salzgitter mitteilte. In dem Fall ermittelt nun der Staatsschutz.

