Berlin (AFP) Sozialforschern zufolge nimmt die Durchmischung der Bevölkerung in vielen deutschen Städten ab. Laut einer am Mittwoch vorgestellten Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung wohnen Hartz-IV-Empfänger zunehmend in bestimmten Stadtteilen. Untersucht wurde für den Zeitraum 2005 bis 2014, wie sich die Bevölkerung in 74 Kommunen unter sozialen, demografischen und ethnischen Aspekten verteilt.

