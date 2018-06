Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent gestiegen. 112.000 Ausländer hätten die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das seien etwa 1800 oder 1,7 Prozent mehr gewesen als 2016. Die Zahl erreichte damit den höchsten Stand seit 2013. Vor allem Briten ließen sich deutlich öfter einbürgern.

