Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will Frankreich nach neun Jahren aus dem Verfahren wegen eines übermäßigen Staatsdefizits entlassen. Eine entsprechende Entscheidung wurde am Mittwoch bei der wöchentlichen Sitzung der Behörde in Brüssel erwartet. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hatte den Schritt Anfang Mai angekündigt, nachdem die französische Neuverschuldung im vergangenen Jahr erstmals wieder unter die Marke von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gefallen war.

