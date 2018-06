London (AFP) Nach einer Säure-Attacke auf ihren Ex-Freund ist eine Frau in Großbritannien zu mindestens zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Richterin Nicola Davies sprach am Mittwoch von einem "Akt des absolut Bösen". Die 48-jährige Berlinah Wallace hatte 2015 den 29-jährigen Mark van Dongen mit der Säure übergossen aus Wut darüber, dass er sie für eine andere Frau verlassen hatte. Der Mann wurde dadurch so schwer verletzt, dass er seinem Leben später mittels Sterbehilfe ein Ende setzte.

