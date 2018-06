Karachi (AFP) Die bei einem Massaker an einer texanischen Schule getötete pakistanische Austauschschülerin Sabika Sheikh ist am Mittwoch im Beisein mehrerer hundert Menschen in ihrer Heimat Karachi beerdigt worden. Mit Gebeten gedachten Angehörige und Trauergäste des 17 Jahre alten Mädchens, dessen Sarg mit der pakistanischen Flagge umhüllt war. "Meine Tochter ist eine Märtyrerin - und Märtyrer sterben nicht", sagte ihr Vater Abdul Aziz.

