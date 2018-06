Warschau (AFP) Polens nationalkonservative Regierung will die oppositionelle Bewegung Bürger der Republik Polen (Obywatele RP) mit juristischen Mitteln stoppen. Das Innenministerium forderte in einem Antrag vor Gericht, den Vorstand der mit der Bürgerinitiative verbundenen Stiftung zu entmachten und einen Zwangsverwalter einzusetzen, wie aus einer Mitteilung am Dienstagabend hervorging. Das Ministerium wirft Obywatele RP vor, zu "illegalen Aktivitäten" aufzurufen. Sollten die Richter dem Antrag stattgeben, könnte der Gruppe der Geldhahn zugedreht werden.

