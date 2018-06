Peking (AFP) Nach einem Zwischenfall, bei dem ein Botschaftsmitarbeiter nach einem "unnormalen" Geräusch ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat, hat die US-Botschaft in China eine Gesundheitswarnung herausgegeben. Der in einer Außenstelle in der Stadt Guangzhou angestellte Mitarbeiter habe "leichte und ungenaue, aber unnormale Wahrnehmungen von Geräusch und Druck" gemeldet, erklärte die Botschaft am Mittwoch. Bei einer Untersuchung in den USA sei bei ihm dann ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma festgestellt worden.

