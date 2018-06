Peking (AFP) Die chinesische Regierung hat nach eigenen Angaben nicht herausfinden können, was das Schädel-Hirn-Trauma eines US-Botschaftsmitarbeiters ausgelöst haben könnte. "China hat eine sehr sorgfältige Untersuchung geführt und erste Ermittlungsergebnisse an die USA weitergeleitet. Wir haben keine Gründe oder Hinweise für das gefunden, was die von den USA beschriebene Situation hervorgerufen haben könnte", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, am Donnerstag in Peking.

