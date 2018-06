München (AFP) Auch nach der Verabschiedung des verschärften Polizeigesetzes in Bayern hält der Widerstand von Kritikern der Neuregelungen unvermindert an. Einen Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes beschloss die SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag erwartungsgemäß, beim bayerischen Verfassungsgerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht gegen die umstrittene Gesetzesänderung zu klagen. Auch bei den Landtags-Grünen ist eine weitere Klageschrift in Arbeit, die zeitnah beim Verfassungsgerichtshof des Freistaats eingehen soll.

