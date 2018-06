Berlin (AFP) In Deutschland ist in diesem Jahr bislang fast jede zweite Abschiebung abgelehnter Asylbewerber abgebrochen worden. Im ersten Quartal seien 5548 Menschen abgeschoben worden, im selben Zeitraum hätten die Behörden aber 4752 Rückführungen im Vorfeld abbrechen müssen, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag unter Berufung auf die Bundespolizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.