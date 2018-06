Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat sich mit ihrem Vorschlag für neue Wertpapiere auf Euro-Staatsanleihen aus Deutschland eine klare Absage geholt. Das Vorhaben sei "kein guter Einfall", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Brüssel. Aus der Union kamen Warnungen vor "Eurobonds durch die Hintertür". Die Kommission wies aber zurück, dass sie eine Vergemeinschaftung von Schulden in der Währungsunion wolle.

