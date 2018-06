Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will mit der Einführung gebündelter Staatsanleihen die Finanzrisiken in der Eurozone senken. Die Behörde schlug am Donnerstag vor, "ungerechtfertigte regulatorische Hindernisse" für sogenannte mit Staatsanleihen besicherte Wertpapiere zu beseitigen. Damit solle erreicht werden, dass Investmentfonds, Versicherungen und Banken ihre Investitionen bei Staatspapieren besser über die Währungsunion verteilen könnten. Die Behörde wies Kritik zurück, dass dies zu "Eurobonds durch die Hintertür" und einer Vergemeinschaftung von Schulden führen werde.

