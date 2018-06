Berlin (AFP) Fehlende Spielkameraden und die Verkehrssituation hindern Kinder einer Studie zufolge am Draußenspielen. Fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen gab in einer am Donnerstag vom Deutschen Kinderhilfswerk veröffentlichten Umfrage an, nicht draußen zu spielen, weil dort keine anderen Kinder seien. Zu viele parkende Autos nannten zudem 28 Prozent der Kinder als Hinderungsgrund, fehlende geeignete Spielorte in der Nähe 26 Prozent und den zu gefährlichen Straßenverkehr ebenfalls 26 Prozent.

