Frankfurt/Main (AFP) Mit einer Großrazzia sind Zoll und Polizei am Donnerstag im Rhein-Main-Gebiet gegen organisierte Schwarzarbeit auf dem Bau vorgegangen. Etwa tausend Beamte waren im Einsatz, wie die Generalzolldirektion in Frankfurt am Main mitteilte. Durchsucht wurden demnach im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wohnungen und Geschäftsräume. Es gehe um Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.