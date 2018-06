Frankfurt/Main (AFP) Im Zeichen eines massiven Stellenabbaus hat am Donnerstagvormittag die Hauptversammlung der Deutschen Bank begonnen. Aufsichtsratschef Paul Achleitner sagte in Frankfurt am Main, er erwarte angesichts der Kursverluste kritische Fragen der versammelten Aktionäre.

