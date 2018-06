Frankfurt/Main (AFP) Ein am Pfingstsonntag in einem Schwimmbad in Hofheim am Taunus ums Leben gekommener vierjähriger Junge ist ertrunken. Das ergab die Obduktion der Leiche, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Genauere Angaben, wie es dazu kommen konnte, machten die Behörden nicht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Hofheim.

