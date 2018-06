Berlin (AFP) Die Kritik am Sofortprogramm zur Pflegekrise von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält an. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sagte am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk, die angekündigten 13.000 neuen Stellen im Pflegebereich können "nur ein Anfang sein". Notwendig seien 60.000 Stellen - da seien 13.000 "doch ein bisschen weniger".

