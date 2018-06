Osnabrück (AFP) Die Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg kritisiert staatliche Einflüsse in der europäischen Kreuzfahrtbranche. Als "ungleich und auch unfair" bezeichnete Seniorchef Bernard Meyer den Wettbewerb in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Donnerstag. Meyer machte dafür den steigenden Einfluss staatlicher Schiffbauunternehmen in Italien und Frankreich verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.