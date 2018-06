Brüssel (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die ersten Äußerungen des designierten italienischen Regierungschefs Giuseppe Conte positiv bewertet. Es sei "ein sehr gutes Zeichen", dass Conte "sich sehr proeuropäisch geäußert hat" und in Europa vereinbarte Regeln einhalten wolle, sagte Scholz am Donnerstag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Alle wüssten, "dass die Zukunft jedes einzelnen Landes von einer seriösen Politik abhängt" und vom Vertrauen in seine Regierung.

