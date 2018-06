Brüssel (AFP) Autofahrer in der EU sollen im Fall eines Unfalls künftig besseren Versicherungsschutz genießen. "Wir vereinfachen die Entschädigung der Opfer von Verkehrsunfällen bei Insolvenz des Versicherers und gehen entschiedener gegen das Fahren ohne Versicherungsschutz vor", kündigte EU-Kommissions-Vize Jyrki Katainen am Donnerstag in Brüssel an. Bei Unfällen im EU-Ausland soll es für Geschädigte demnach bald einfacher sein, entschädigt zu werden.

