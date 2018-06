Brüssel (AFP) Im Kartellverfahren gegen Gazprom haben die EU-Kommission und der russische Energieriese einen Kompromiss gefunden. Die Kommission habe sich mit Gazprom auf eine Reihe von Verpflichtungen geeinigt, um die von dem Unternehmen geschaffenen Hindernisse für den freien Gasverkehr in Mittel- und Osteuropa zu beseitigen, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Gazprom entgeht so einer empfindlichen Strafe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.