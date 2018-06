Bobigny (AFP) Unbedarfte Drogendealer haben in einer Pariser Vorstadt 67 Kilogramm Haschisch ausgeliefert - allerdings an die Polizei. Die beiden Männer wurden in Bondy nordöstlich der französischen Hauptstadt festgenommen, wie es am Donnerstag von Seiten der örtlichen Polizei hieß.

