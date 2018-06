London (AFP) Ein in London lebendes französisches Paar ist von einem Gericht in der britischen Hauptstadt des Mordes an ihrem Au-pair schuldig gesprochen worden. Laut Anklage hielten die 35-jährige Sabrina Kouider und ihr fünf Jahre älterer Lebenspartner Ouissem Medouni ihr Opfer, eine 21-jährige Französin, über Monate wie eine "Gefangene", misshandelten und töteten sie schließlich. Die verbrannte Leiche des Mädchens war im vergangenen September auf dem Grundstück des Paars gefunden worden.

