Kamischli (AFP) Eine arabisch-kurdische Rebellengruppe in Syrien hat die Gefangennahme des gesuchten französischen Dschihadisten Adrien Guihal gemeldet. Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) teilten am Donnerstag mit, dass bei einer Operation ihres Geheimdienstes am vergangenen Samstag eine Gruppe von Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefasst worden sei, darunter Guihal, bekannt unter dem Kampfnamen Abu Usama al-Faransi.

