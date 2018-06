Dresden (AFP) Entwarnung nach dem Fund einer Fliegerbombe in Dresden: Von dem Blindgänger geht keine Gefahr mehr aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Bombe sei entschärft. Die umfassenden Sperrungen um den Fundort wurden aufgehoben. Damit können tausende Anwohner, die zum Teil in einer Notunterkunft ausharrten, in ihre Wohnungen zurückkehren.

