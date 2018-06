Kiew (AFP) Gut eine Woche nach der Festnahme eines Journalisten der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti in Kiew hat die Ukraine der Agentur die Tätigkeit auf ihrem Staatsgebiet untersagt. Auch das Unternehmen Interselekt, das die Wirtschaftsaktivitäten von RIA Nowosti in Kiew übernahm, wurde am Donnerstag verboten. Das Verbot gilt jeweils für drei Jahre.

