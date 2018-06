Genf (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat besorgt auf die Absage des USA-Nordkorea-Gipfels durch US-Präsident Donald Trump reagiert. "Ich bin zutiefst besorgt", sagte Guterres am Donnerstag am UN-Sitz in Genf. Er forderte die Beteiligten auf, "ihren Dialog fortzusetzen, um einen Weg zu einer friedlichen und überprüfbaren Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu finden".

