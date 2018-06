Bangui (AFP) In der Zentralafrikanischen Republik sind zwölf Menschen bei gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem muslimischen Viertel der Hauptstadt Bangui getötet worden. Wie das Rote Kreuz am Donnerstag mitteilte, kam es zu den Zusammenstößen am Mittwoch nach der Explosion einer Granate. Dies bestätigte der Imam der Ali Babolo Moschee in dem Geschäftsviertel PK5.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.